- CNIPMMR considera, in urma analizei ultimului raport de tara al Comisiei Europene, ca pensiile ar trebui sa creasca diferentiat de la 1 septembrie, in functie de nivelul actual, pentru a nu adanci si mai mult deficitul bugetar. Propunerile vizeaza si pensiile speciale.

- Continua sa vina lovituri pentru milioane de romani din toata țara. Dupa ce dublarea alocațiilor a fost amanata, se pare ca și marirea pensiilor ramane, momentan, doar o intenție cu slabe șanse de a intra in aplicare.

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, cere ca PNL sa fie "dat jos de la putere imediat", dupa ce Ludovic Orban a afirmat ca nu este 100% sigur ca pensiile vor creste de la 1 septembrie cu 40%, asa cum prevedere legea."In nicio țara civilizata din lumea asta, in care oamenii au o educație…

- PSD acuza PNL ca nu dubleaza alocațiile pentru copii, asta deși pentru aceasta masura s-ar fi putut gasi finanțare in bugetul de stat, adaugand ca liberalii vor, in schimb, alegeri parlamentare anticipate, pentru ca nu doresc sa aplice majorarile de pensii și salarii de la 1 septembrie.Citește…

- Alegerile anticipate sunt doar o gaselnița a Guvernului Minciuna de a ocoli creșterile de pensii și salarii programate pentru toamna acestui an, de fostul Guvern PSD. Prin aceasta manevra, PNL spera ca va caștiga alegerile pe care ar dori sa le organizeze impreuna cu cele locale, dupa care va putea…

- Guvernatorul BNR atrage atentia asupra cresterilor pensiilor. Actuala lege a pensiilor prevede o crestere a punctului de pensie cu 40%, din septembrie 2020.Isarescu atrage atentia ca economia este asteptata sa creasca cu doar 4%. ”Pensiile trebuie sa creasca, dar problema este procentul…

- Ziarul Unirea PNL, moștenitor al PSD: In proiectul de buget 2020 doua treimi din venituri merg in cheltuielile cu pensiile si salariile PNL, moștenitor al PSD: In proiectul de buget 2020 doua treimi din venituri merg in cheltuielile cu pensiile si salariile Structura inertiala a bugetului nu lasa loc…

- Premierul Ludovic Orban s-a declarat de acord cu interzicerea cumulului pensiei cu salariul din sistemul de stat, argumentand ca nu este normal ca persoane care s-au pensionat si beneficieze de pensie si de un venit din sistemul public