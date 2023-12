Liviu Luca scapă de acuzaţii într-un dosar cu prejudiciul de peste 15 mil. lei. Faptele s-au prescris Fostul lider al Sindicatului din Petrom Liviu Luca si mai multi apropiati ai acestuia scapa de acuzatiile de constituire de grup infractional organizat, delapidare si spalare de bani cu un prejudiciu de aproximativ 15 milioane de lei, in dosarul in care fusesera trimisi in judecata de DIICOT. Instanta de judecata a constatat ca faptele s-au prescris, insa judecatorii au decis ca inculpatii sa achite 15.591.262 lei societatii PSV Company SA. Decizia nu este definitiva. Judecatorii de la Tribunalul Prahova au constatat ca, in dosarul in care Liviu Luca si alti sapte inculpati au fost trimisi in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

