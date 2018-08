Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti seara, ca un om celebru din lume a trimis patru asasini în România pentru a-l lichida. ”Am avut anul trecut o tentativa, în aprilie. Nu vreau sa povestesc, pentru ca nu este cazul. Au venit…

- "Am avut anul trecut o tentativa, in aprilie. Nu vreau sa povestesc, pentru ca nu este cazul. Au venit patru straini in Romania, cazati la Athenee Palace, ma rog am scapat. Dar asta nu inseamna ca o sa imi iau paza. Da (au ajuns la mine- n.r.)", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3. Presedintele PSD…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, marti seara, la Antena 3, ca in aprilie 2017 a fost o tentiva de ucidere a sa, spunand ca au fost patru straini care au stat trei saptamani aici, platiti de ”un om foarte celebru din lume”. Dragnea a declarat ca stie ca a fost si o ancheta. Liviu Dragnea…

- Liviu Dragnea a declarat la Antena 3 s-a incercat asasinarea sa. Liderul PSD nu a dorit sa ofere foarte multe informații, dar a precizat ca patru indivizi straini au ajuns in Romania și chiar au ajuns in preajma sa. „Am avut anul trecut o tentativa in aprilie. Nu vreau sa povestesc pentru…

- Liviu Dragnea a dezvaluit, marți seara, la Antena 3, ca a fost ținta unei tentative de asasinat! Totul s-a petrecut in aprilie 2017, iar criminalii ar fi fost 4 straini.”Am avut amenințari cu moarte. In aprilie a fost o tentativa de a ma ucide. Au venit 4 straini in Romania, au fost cazați…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in urma aplicarii noii legi a pensiilor, care va fi pusa saptamana viitoare in dezbatere publica, fiecare pensie va fi cel putin dublata in 2021. „Noua lege a pensiilor va schimba foarte multe lucruri in bine, pentru toate categoriile de pensionari. Fiecare…

- Tariceanu nu e de acord cu Dragnea, pe tema suspendarii lui Iohannis: ”Atata vreme cat președintele respecta Constituția, nu știu daca mai trebui sa fie o prioritate”, a spus liderul ALDE, joi seara, la Antena 3, la o zi distanța dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea afirma, in aceeași emisiune TV, ca șeful…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca in aceasta vara va lucra cu premierul Viorica Dancila, cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si cu alti colegi pentru realizarea unei noi legi a pensiilor care sa “indrepte o uriasa nedreptate care exista in Romania de ani…