Liviu Dragnea se intalneste, joi, cu Netanyahu, la o zi dupa ce Viorica Dancila a deschis vizita oficiala in Israel

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 24 aprilie 2018: I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare privind parteneriatul si dezvoltarea intre Uniunea Europeana si statele membre ale acesteia, pe de o parte,…

- Premierul Viorica Dancila spune ca a avut vineri o discutie la telefon cu presedintele Klaus Iohannis despre memorandumul privind mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim și ca seful statului va fi consultat in chestiune. Viorica Dancila a explicat ca, initial, dimineata, a fost sunata…

- Premierul Viorica Dancila va pleca, la mijlocul saptamanii viitoare, intr-o vizita oficiala in Israel, cu scopul de a discuta mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, au declarat surse politice pentru Adevarul.

- Liviu Dragnea asteapta ca guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, sa ii raspunda la scrisoarea pe care confirma ca i-a trimis-o si in care ii cere explicatii despre cresterea ratei inflatiei. "Scrisoarea am trimis-o exact in ziua in care v-am anuntat, adica marti. I-am transmis numai lucruri bune",…

- Victor Ponta comenteaza vizita prim-vicepresedintelui Comisiei Europene la Bucuresti, Frans Timmermans, pe pagina sa de Facebook. Ponta aduce critici acide la adresa foștilor sai colegi de partid care susțin reformele justiției și revocarea șefei DNA. Victor Ponta a comentat pe Facebook vizita lui Frans…

- "Domnul Frans Timmermans a venit la Bucuresti sa ii vada pe viu pe Dragnea & Co ( “tigrii” care rup televizorele in prime-time si lupta cu Kovesi si statul paralel pana la ultima picatura de sange)! Si ca eventual sa faca eforturi uriase ca sa ii readuca pe drumul drept al UE", a scris Victor…