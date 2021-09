Stiri pe aceeasi tema

- "Fața de ceilalți doi, doamna Viorica Dancila nu a blocat nicio masura din program, ceea ce a facut ca programul de guvernare din acel an sa continue.Cam dupa 5-6 luni dupa ce a fost numita prim-ministru, Viorica a fost preluata total de SPP și de SRI", susține Liviu Dragnea intr-o declarație facuta…

- Fostul presedinte al PSD, Liviu Dragnea, eliberat conditionat dupa mai bine de doi ani de inchisoare, a declarat, intr-un interviu la Realitatea , ca timp de noua luni de zile a vazut lumina zilei de foarte putine ori, iesind mai putin de o ora dupa ce apunea Soarele. „In penitenciar a fost ca in iad.…

- Liviu Dragnea, fostul lider PSD, acorda primul interviu intr-un studio de televiziune, dupa condamnarea din 2019. Dragnea acorda interviul fostei sale consiliere Anca Alexandrescu, dar afirma ca nu aceasta a fost prima varianta, dar alte televiziuni i-au anulat in ultimul moment interviurile planificate.…

- Liviu Dragnea vorbește pentru prima oara dupa doi ani și jumatate de absența din viața publica din Romania. VIDEO și principalele declarații facute de fostul șef al PSD - Emisiunea incepe in mai puțin de 30 de minute:

- Anca Alexandrescu a analizat la Realitatea PLUS situația tensionata prin care trece coaliția de guvernare in acest moment dar și implicarea lui Klaus Iohannis in aceasta criza. "Așa cum anticipam, rolul cheie il are președintele Iohannis. Postarea de azi nu face decat sa confirme ca el e intregul…

- „Florin Cițu a aratat in aceasta seara ca nu poate conduce nimic. Cu atat mai puțin un Guvern.Abuzul de putere, deciziile luate noaptea ca hoții nu sunt marca inregistrata a lui Liviu Dragnea. Iar Florin Cițu a aratat ca e mai rau decat Dragnea. Și asta pentru ca inșala cu cinism și rea voința așteptarile…

- Tribunalul Giurgiu a decis in dimineașa zilei de astazi, 15 iulie 2021, definitiv, eliberarea condiționata a fostului lider al PSD Liviu Dragnea, din penitenriarul Rahova, dupa executarea unei fracții din pedeapsa definitiva de trei ani și jumatate de inchsioare. In ședința de joi, Dragnea a declarat…