Liviu Dragnea RĂMÂNE în penitenciar. Instanța i=-a respins cererea de eliberare condiționată Respinge ca neintemeiata cererea de liberare conditionata formulata de petentul condamnat DRAGNEA NICOLAE LIVIU. Fixeaza termen dupa expirarea caruia propunerea sau cererea de liberare conditionata pot fi reinnoite la data de 27.06.2021. In temeiul art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obliga petentul la plata sumei de 100 de lei cu titlul de cheltuieli judiciare. Cu drept […] The post Liviu Dragnea RAMANE in penitenciar. Instanța i=-a respins cererea de eliberare condiționata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

