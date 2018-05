Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, așteapta, pe data de 29 mai, sentința judecatorilor de la Inalta Curte de Casație și Justiție in dosarul angajarilor fictive din Teleorman.Citește și: Dezvaluiri BOMBA - Mircea Negulescu cutremura DNA: Denunț impotriva Laurei Codruța Kovesi / SURSE La…

- Avocatul lui Liviu Dragnea, Marian Nazat, a declarat marti, in fata judecatorilor de la Instanta suprema, ca niciun martor din dosarul DGASPC Teleorman nu spune sa fi auzit de vreo instigare a lui Dragnea si ca acesta nu era abilitat sa controleze Directia. Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar urma sa dezbata marti ultimul termen al procesului in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC)…

- Prim redactorul-sef adjunct al ziarului Evenimentul zilei, Mirel Curea, a comentat reacția președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, dupa ce politicianul a aflat ca fosta sa soție, Bombonica Prodana, a cerut, marți, judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie incetarea procesului…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus, miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde este audiat in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual, alaturi de fosta sa sotie si de fosti angajati ai DGASPC Teleorman, ca respinge categoric toate…

