- Romania ocupa locul 16 in Europa din punctul de vedere al numarului de refugiați care au primit azil in 2017. In anul 2017, 1330 de cetateni au primit aviz favorabil de sedere in Romania, conform unei statistici realizate de Eurostat. Cei mai multi dintre refugiatii care s-au bucurat de masurile de…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, va participa, luni si marti, la Tallinn, in Estonia, la Conferinta presedintilor de parlamente din statele membre ale Uniunii Europene. Acest eveniment este organizat "in marja presedintiei estone a Conferintei presedintilor de parlamente din UE", potrivit…

- "Organizatia judeteana Hunedoara a Partidului Social Democrat il sustine neconditionat pe domnul Liviu Dragnea in functia de presedinte al PSD", se arata in textul rezolutiei ce a fost votata de membrii PSD prezenti la Conferinta judeteana.In rezolutie se mentioneaza sustinerea pe care…

- ”Președintele Camerei Deputaților, domnul Liviu Dragnea, l-a primit marți, 20 februarie, pe domnul Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania. Intalnirea a avut loc pe fondul unei dinamici pozitive a relațiilor bilaterale, in domeniile politico-militar și de securitate, Romania…

- Deputatul bistritean Daniel Suciu este noul lider al grupului parlamentar al PSD din Camera Deputatilor. Daniel Suciu ii ia locul deputatului Ioan Muntean, care a detinut sefia social-democratilor din Camera inferioara a Parlamentului incepand cu 29 iunie 2017. Ioan Muntean a demisionat din functia…

- Participarea secretarului de George Ciamba la Conferinta internationala privind raspunderea statelor, institutiilor si indivizilor de a combate antisemitismul si infractiunile de ura pe motiv de antisemitism in spatiul OSCE Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euro-atlantic,…

- Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au fost convocate pentru vineri, la ora 15.00, pentru a stabili calendarul audierilor in comisii a ministrilor Cabinetului condus de Viorica Dancila, transmite News.ro . Dupa sedinta Comitetului Executiv National (CExN) a PSD, programata…