- Interpreta Natalia Barbu, care reprezinta in acest an Republica Moldova la Eurovion Song Contest, a lansat clipul la piesa "In the middle", noteaza Noi.md. Clipul, lansat acum 21 de ore, a adunat deja peste 10 mii de vizualizari. Interpreta are o apariție intr-un cadru plin de suspans, in care Cosmosul…

- Mia Rusu, o adolescenta de 12 ani din Republica Moldova, s-a calificat in etapa urmatoare la un concurs internațional ”. S-a intimplat dupa ce, in timpul ediției competiției din 26 aprilie, tinara a obținut patru de „Da” din partea membrilor juriului, pe care i-a impresionat interpretind o piesa in…

- Noua lansare in cadrul familiei muzicale #ELRaduProject! Tanara interpreta din Republica Moldova, Andreea Bejenaru lanseaza piesa și videoclipul „Nu ma uita”, incolaborare cu interpretulșiproducatorulEL Radu, cel care a compusșiprodusacest single, alaturi de echipasamuzicala. Din spuseleacestuia: “Andreea…

- Dinu Maxer a facut primele declarații dupa ce Smiley și Damian Draghici au lansat melodia „S-a furat mireasa”. Artistul spune ca o piesa asemanatoare a compus și el in urma cu aproximativ cinci ani. De curand, Smiley și Damian Draghici au lansat impreuna piesa „S-a furat mireasa”, la care au lucrat…

- Temperaturile surprinzatoare, cu 15 - 17 grade mai mari decat in mod normal, sunt inceputul unei veri extreme, spun meteorologii. Ne asteapta un dus rece, adus din nordul Europei de furtuna Renata, scrie observatornews.ro .

- Jo și Liviu Teodorescu au ridicat atat juriul, cat și pe concurenți in picioare, pentru dans. Transformarea lor in Oana Radu a adus multa bucurie in platoul de la Te cunosc de undeva, unde au interpretat piesa cu 80 de milioane de vizionari a artistei.

- Natalia Barbu a castigat Finala Nationala Eurovision Song Contest 2024. Ea va reprezenta Republica Moldova la concursul international, care se va desfasura in luna mai la Malmo, cu piesa „In the middle”, informeaza newsmaker.md. Reprezentanta Republicii Moldova va urca pe scena de la Malmo in prima…