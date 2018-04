Liviu Dragnea: Nu există motiv de PANICĂ! Liviu Dragnea, la Antena3: „Ii rog doar sa se uite in viata reala, nu sa se ia dupa minciuni. Sa se uite la fluturasul de salariu, la cuponul de pensie, sa se uite la cei care lucreaza in mediul privat, sa se uite la sistemul de impozitare, la toate facilitatile pe care le-am facut. Fermierii, in agricultura, se uita pentru ca au simtit deja anul trecut si vor simti si anul acesta, pentru ca au crescut veniturile, cu toate subventiile date la timp si programele de sprijin continua. Nu exista motiv de panica. S-a si urmarit, cu toata aceasta campanie si cu tot acest zgomot permanent, sa se induca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea i-a dat un nou raspuns președintelui Klaus Iohannis, ca urmare a atacurilor repetate ale șefului statului la adresa PSD și a Guvernului Viorica Dancila. Daca miercuri il numea mincinos, dupa ce Iohannis a spus ca PSD a mișcorat salariile și vrea naționalizarea Pilonului II de pensii,…

- Liviu Dragnea a anuntat ca la rectificarea bugetara din vara acestui an, se va aproba si aloca o suma semnificativa pentru a reprezenta un sprijin direct catre cetatenii din Republica Moldova care au venituri foarte mici, ca parte a unui plan mai mare, discutat deja intre cele doua state, potrivit Antena3.

- Interpreta de muzica populara Nicoleta Voica a facut declarații la TV dupa ce s-a aflat ca Israela Vodovoz ar fi murit din cauza inelului gastric pe care il avea, care s-a rupt și i-a provocat o hemoragie interna. Israela Vodovoz a incetat din gviața in urma cu cateva zile, fiind gasita moarta in locuința…

- Intrebata duminica, la Antena 3, daca este de parere ca presedintele Iohannis o place, Dancila a raspuns: 'Nu stiu daca ma place. (...) As dori sa ii placa sa lucreze cu mine ca si prim-ministru. In fond este importanta relatia institutionala'. Totodata, sefa Executivului a precizat ca a vorbit cu…

- "In primul rand, vom scoate din randul pensionarilor pe cei care nu au cotizat zece ani, nu au un stadiu minim de cotizație. Adica cei cu pensia minima. Culmea este ca aceștia i-au prins din urma pe cei care au cotizat 15-20 de ani. Ei vor avea un statut de asistat social și vor fi intr-o legislație…

- Liviu Dragnea s-a aflat luni seara in studioul Antena 3, in primul interviu dupa instalarea Guvernului Dancila. Ceea ce trebuia sa fie, in mod normal, interviul cu cea mai mare audiența a serii a fost, de fapt, abia pe poziția a doua in intervalul 21.00-22.00. Pe primul loc in topul audiențelor s-a…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri ca in perioada urmatoare va fi facuta publica o informatie catalogata mincinoasa care a fost transmisa oficial din Romania catre CE. "Noi vom prezenta zilele urmatoare o minciuna transmisa oficial de aici. Pentru noi si pentru comisie este important sa…

- PNL considera ca punctul de vedere transmis de Comisia Europeana in ceea ce priveste parcursul Romaniei in domeniul Justitiei arata ca oficialii europeni nu au fost indusi “in eroare de campaniile de manipulare din tara”, iar avertismentul transmis de Uniunea Europeana afecteaza grav imaginea tarii,…