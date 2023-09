Liviu Dragnea NU a ajuns de urgență la spital și NU a făcut Accident Vascular Cerebral Liviu Dragnea dezminte zvonurile potirvit caror ar fi ajuns la spital in urma unui Accident Vascular Cerebral. UPDATE: La scurt timp dupa apariția in presa a informațiilor potrivit carora ar fi ajuns de urgența la spital, in pragul unui atac vascular cerebral, Liviu Dragnea a dezmințit cu vehemența situația. Fostul lider PSD a declarat ca nu are probleme de sanatate și ca are planuri mari pentru revenirea in mediul online. Acum muncesc in gradina, sunt bine cu sanatatea, Doamne ajuta! O sa revin in curand cu emisiunea online, mai am de facut mici cumparaturi. Am de gand sa incep cu bucataria politica,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

