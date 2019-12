Liviu Dragnea, mesaj din puşcărie de 1 decembrie! Ce a transmis acesta: De dragul tău am sacrificat tot "La mulți ani, Romania! Țara mea draga, Ți-am respectat cu sfințenie toate tradițiile, te-am sarbatorit cu fiecare ocazie, te-am purtat in suflet și in piept oriunde in lume, m-am mandrit cu tine peste tot și ți-am dedicat ție intreaga mea viața. De dragul tau am sacrificat tot și am facut ce am știut mai bine sa te ajut sa crești mare, sa fii bogata și puternica. Am renunțat la multe momente alaturi de familia mea, am ratat multe evenimente din viața copiilor mei, mi-am asumat in cele din urma chiar și renunțarea la libertate, de dragul tau! Mi-am dorit sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

