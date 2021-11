Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marti Rusia pentru incalcarea dreptului la viata si absenta unei anchete efective dupa uciderea a trei tineri musulmani de catre agenti ai Serviciului Federal de Securitate rus (FSB) in 2012, potrivit AFP.

- doGuvernul declanseaza procedura de desemnare a celor trei candidati in numele Romaniei pentru functia de judecator la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, persoanele interesate putand sa-si depuna candidatura pana la data de 30 noiembrie, informeaza AGERPRES . Potrivit unui anunt al Ministerului…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a anunțat, marți 21 septembrie, verdictul in cazul asasinarii lui Alexander Litvinenko. Spionul rus a fost ucis in 2006, prin otravire cu poloniu 210, un izotop radioactiv rar. „ Rusia este responsabila de asasinarea lui Litvinenko in Regatul Unit”, a anunțat Curtea,…

- La 14 septembrie 2021, Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CtEDO) a emis o hotarare in cauza Petrenco și alții 6 contra Republicii Moldova, prin care a recunoscut violarea mai multor articole din Convenție de catre Republica Moldova. Astfel, Guvernul Republicii Moldova va trebui sa achite reclamanților…

- Republica Moldova s-a ales cu o noua condamnare la CtEDO fiind obligata de achite din bugetul de stat suma de 67.750 euro, in dosarul grupului Petrenco. Condamnarea vine dupa ce Inalta Curte a recunoscut acțiunile arbitrare comise de Procuratura și instanța de judecata in privința grupului Petrenco.…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis ca mesajele private ale unuia dintre soți, de pe site-urile de intalniri, pot fi probe in instanța in procesele de divorț sau de incredințare a minorilor. “Probele acestea, care pana in momentul de fața ar fi constituit un veritabil dosar penal. Pentru ca…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a respins marti o cerere a 672 de pompieri profesionisti si voluntari impotriva vaccinarii lor obligatorii contra COVID-19 in Franta, a anuntat miercuri CEDO, potrivit AFP și Agerpres. "Curtea a apreciat ca aceste cereri sunt in afara domeniului de aplicare…