- Presedintele USR, Dan Barna, afirma ca PSD si ALDE sacrifica total Romania si viitorul romanilor. Intr-o postare pe Facebook, liderul USR spune ca pentru Liviu Dragnea si ai sai, directia de politica externa a Romaniei este alaturi de Viktor Orban si Milos Zeman spre iliberalism si ne-Europa. Președintele…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus ca va merge la Cotroceni de Ziua Europei, impreuna cu premierul Viorica Dancila, pentru ca ”nu dorim sa escaladam un conflict”, menționand insa ”domnul presedinte s-a suparat, sa speram ca ii trece și ca se mai calmeaza”. Intrebat cum vede relația dintre Iohannis…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, joi referindu-se la solicitarea de demisie adresata de presedintele Klaus Iohannis premierului Viorica Dancia, ca nu vede niciun motiv serios pentru o astfel de cerere, apreciind ca faptul ca seful Executivului merge intr-o vizita externa este de bine, nu este de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat, luni, declaratiile presedintelui francez Emmanuel Macron despre faptul ca sunt unii in Romania care se opun independentei justitiei, spunand ca de la cei care vor sa ne dea lectii de suveranitate actuala putere de la Bucuresti contabilizeaza declaratiile,…

- Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, a primit joi, 12 aprilie 2018, vizita lui Jean-Yves Le Drian, ministrul pentru Europa și Afaceri Externe al Republicii Franceze. Anterior, in cursul zilelor de miercuri si de joi, oficialul francez s-a intalnit cu sefa DNA si cu presedintele Iohannis.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, intrebat fiind ce mesaj transmite protestatarilor stransi duminica seara la Palatul Victoria, ca oamenii ar trebui sa protesteze la Cotroceni deoarece de acolo este asteptata o decizie privind revocarea sefei DNA.

- Liviu Dragnea a precizat, marti, ca a mers la Cotroceni saptamana trecuta, in final, pentru ca a fost nevoit sa iși schimbe strategia, intrucat a fost votat un nou Guvern. "Am spus ca nu mai merg, dar a fost votat un alt Guvern și mi-am schimbat strategia. Am discutat cu președintele despre…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca intalnirea de joi cu seful statului, convenita imediat dupa investirea noului Cabinet, la care a participat si premierul Viorica Dancila, a fost una "benefica". "Am avut o discutie cu presedintele dupa depunerea juramantului de catre noul Guvern. Cred ca…