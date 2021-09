Fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea, a declarat duminica seara, la Realitatea Plus, ca in penitenciar "a fost ca in iad", ca i s-au ascultat telefoanele si ca a avut "un regim preferential negativ". "In penitenciar a fost ca in iad. Din pacate, sistemul penitenciar din Romania este gandit gresit si societatea in ansamblu greseste pentru ca trateaza intr-un mod atat de superficial si contrar a tot ceea ce se intampla in tarile dezvoltate din vest, unde se pune foarte mult accent pe conditiile din penitenciare si pe consilierea psihologica. Eu am avut un regim preferential negativ", a spus Dragnea.…