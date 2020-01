Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a depus doua cereri la instanța suprema, respectiv la Tribunalul București, prin care solicita punerea sa in libertate „de indata” deoarece nu mai poate ramane in spatele gratiilor dupa ce decizia CCR privind completurile specializate a fost publicata in octombrie 2019 in MO, transmite…

- ICCJ a respins marti contestatia in anulare depusa de fostul lider PSD Liviu Dragnea in dosarul angajarilor fictive la DGASPC Teleorman. In legatura cu condamnarea la trei ani si jumatate de inchisoare in acest dosar, Liviu Dragnea a depus si recurs in casatie in acest caz, care este judecat tot marti.

- Instanta Suprema va judeca azi contestatia in anulare depusa de Liviu Dragnea prin care vrea sa scape de pedeapsa de 3 ani ani si jumatate din dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.

- Liviu Dragnea, fostul lider al Partidului Social Democrat, a primit o vește uriașa in timp ce este inchis la penitenciarul Rahova. Acesta va ieși mai repede din inchisoare. Fostul șef PSD a fost condamnat prima oara in anul 2016 in dosarul Referendumului. In 2019, Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv…

- ICCJ judeca marti contestatia in anulare depusa de fostul lider PSD Liviu Dragnea si de Olguta Segu si Floarea Alesu in dosarul angajarilor fictive la DGASPC Teleorman. In legatura cu condamnarea la trei ani si jumatate de inchisoare in acest dosar, Liviu Dragnea a depus si recurs in casatie.

- ICCJ judeca marti contestatia in anulare depusa de fostul lider PSD Liviu Dragnea si de Olguta Segu si Floarea Alesu in dosarul angajarilor fictive la DGASPC Teleorman. In legatura cu condamnarea la trei ani si jumatate de inchisoare in acest dosar, Liviu Dragnea a depus si recurs in casatie.

- Liviu Dragnea a primit o veste buna in spatele gratiilor. Comisia de liberari i-a semnat cererea de a ieși din inchisoare, astfel ca fostul lider al PSD va fi din nou liber, pentru o zi. Acesta ar urma sa iasa din inchisoare saptamana viitoare. Liviu Dragnea a primit permisia de a ieși din inchisoare…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit primul termen pentru judecarea contestatiei in anulare a lui Liviu Dragnea in dosarul DGASPC Teleorman, pentru 12 noiembrie. La acest termen, instanța va pune in discuție admisibilitatea de principiu a contestatiei fostului lider PSD, daca apararea acestuia…