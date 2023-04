Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Ciobotariu, antrenorul de la FC Voluntari, l-a atacat dur pe arbitrul Sorin Costreie, dupa remiza cu Petrolul, scor 2-2. Tehnicianul a fost deranjat și de analiza arbitrajului facuta de Marius Avram. Doua, fundașul dreapta al „Lupilor Galbeni”, a egalat in minutul 88 cu un șut in afara careului.…

- Constantin Zotta, Basarab Panduru și Viorel Moldovan au cazut de acord: Christian Irobiso trebuia eliminat in meciul dintre FC Voluntari și Petrolul, scor final 2-2. Primul cartonaș galben acordat de „centralul” Sorin Costreie in FC Voluntari - Petrolul i-a revenit lui Christian Irobiso, atacantul nigerian…

Antrenorul echipei FC Voluntari, Liviu Ciobotariu, a fost foarte obiectiv la finalul jocului și a recunoscut ca rezultatul de egalitate a fost unul echitabil, deși...

- Liviu Ciobotariu și-a avertizat jucatorii inaintea primului meci din play-out. Tehnicianul ilfovenilor e convins ca in cazul in care oricare echipa leaga 2-3 meciuri fara succes, incep grijile retrogradarii. Antrenorul celor de la Voluntari vrea maximum din meciul cu Hermannstadt de vineri, mai ales…

- Dan Petrescu a rabufnit dupa CFR Cluj – U Cluj 4-0. Antrenorul campioanei a explicat de ce a aratat 4 degete la finalul derby-ului cu Universitatea Cluj. Petrescu a spus ca este injurat non-stop la Cluj, desi a facut istorie pentru gruparea din Gruia, dar si la echipa nationala. Dan Petrescu a avut…

- Mijlocașul celor de la FC Voluntari, Lukas Droppa (33 de ani), are sezonul incheiat dupa accidentarea din 29 octombrie anul trecut cu Petrolul Ploiești, scor 0-1. Liviu Ciobotariu a confirmat faptul ca nu se va mai putea baza pe acesta in acest sezon accidentarea la genunchi fiind una mai complicata…

- Antrenorul formatiei FC Voluntari, Liviu Ciobotariu, s-a aratat bucuros pentru succesul inregistrat in partida cu Universitatea Craiova . „Ma bucur ca am reușit sa spargem gheața dupa 5 eșecuri consecutive. Vreau sa-mi felicit jucatorii pentru victorie, pentru modul in care au luptat. E adevarat, n-am…