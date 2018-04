Stiri pe aceeasi tema

- Comportamentul ostil din est, "amenintare la adresa securitatii europene" O amenintare importanta la adresa securitatii europene este reprezentata de comportamentul ostil care vine dinspre est - a spus presedintele Klaus Iohannis în deschiderea seminarului pe tema securitatii în Europa…

- Premierul ungar Viktor Orban, liderul formatiunii de guvernamant Fidesz si cea mai importanta figura politica a tarii, are sanse foarte mari sa obtina un nou mandat in urma alegerilor parlamentare de duminica, bazandu-se pe cea mai dura retorica anti-imigratie din Europa. Potrivit unui…

- Diferenta fata de o zi obisnuita este ca acum jumatate din curse sunt afectate de o defectiune tehnica suferita de Eurocontrol, centrul care coordoneaza planurile de zbor pentru orice aeronava care cere culoar de zbor peste continentul nostru. Datele de zbor pentru aproape 30.000 de avioane s-au pierdut…

- Tinerii europeni, printre care și elevi ai Colegiului Tehnic Decebal din Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinti, afirma ca existența mai multor oportunitați de nvațare a limbilor straine prin calatorii și prin vizitarea unor situri culturale europene mai accesibile, precum și pastrarea culturii noastre…

- Victor Ponta a sustinut un discurs, joi, 22 martie, la Bruxelles, într-un cadrul unui eveniment intitulat "Un viitor pentru Europa", organizat de Alianta Conservatorilor si Reformistilor Europeni (ACRE).

- Premierul Boiko Borisov sustine ca Olanda se opune primirii Bulgariei si Romaniei in spatiul Schengen, pentru astfel refugiatii nu vor mai avea unde sa fie opriti, in drumul lor spre Europa, si vor ajunge direct in Amsterdam. "Riscul egoist provine din frontierele terestre, deoarece cand Bulgaria…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, la conferinta de presa comuna cu presedintele Klaus Iohannis, ca, in cazul Articolului 7 al Tratatului UE, problema legilor justitiei din Romania isi va gasi o solutie in tara, nu la Bruxelles. Intrebat care este situatia…

- Ziua internationala a vamilor este celebrata anual, sub auspiciile Organizatiei Mondiale a Vamilor (World Customs Organization – WCO), la 26 ianuarie, data la care a avut loc, in anul 1953, sesiunea inaugurala a Consiliului de Cooperare Vamala. Ziua internationala a vamilor este marcata incepand din…