- Calin Popescu Tariceanu (66 de ani) este, fara indoiala, unul dintre cei mai puternici oameni din Romania. Totusi, presedintele Senatului este o persoana cat se poate de normala, iar atunci cand timpul ii permite, familia beneficiaza din plin de atentia sa.

- Distractie și voie buna se anunța in comuna gorjeana Stejari. Cu mic, cu mare, cetațenii comunei sunt invitați sa petreaca in zilele de 20 și 21 iulie, atunci cand se vor desfașura manifestarile de Zilele Comunei. Administratia loca...

- Vino in showroom-ul Dacia de la Casa Auto, in perioada 5-8 iulie, descopera Seria Limitata Plus cu aer conditionat GRATUIT si poti castiga una din cele 3 vacante pentru 2 persoane pe insula Creta, Grecia. Cum iei startul pentru vacanta? Te inscrii online pe pagina promotii.dacia.ro (completezi numele,…

- Se pare ca Brigitte Sfat nu poate sa se desprta de amintirile pe care le are cu soțul ei. In acest weekend Brigitte Sfat și Ilie Nastase și-au facut de cap in cluburile de fițe din Mamaia, cu toate ca cei doi se afla in plin divorț.

- Evenimentul numit Launmomentdat in parc a ajuns la ediția a treia. Prima zi de festival de muzica electronica și arta contemporana s-a desfașurat ieri, pana la ora 23.00. Muzica, arta, teatru și filmul au adus impreuna aproximativ 2000 de persoane, in Parcul Poporului din Timișoara. Prima zi a inceput…

- Cei mai tineri dintre cetațenii orașului sunt sarbatotiți astazi la Alba Iulia. Festivalul Cetatea Copiilor, care se desfasoara in perioada 1-3 iunie, a inceput vineri dimineța cu un consurs de biciclete și educație rutiera. VEZI: 1-3 iunie: Cetatea Alba Carolina se transforma in CETATEA COPIILOR. Programul…

- Dețin titluri nobiliare, iar intr-o buna zi Prințul George va fi rege, in timp ce surioara lui, Prințesa Charlotte, va servi drept ”rezerva” la tronul britanic. Pana atunci, insa, micuții Ducilor de Cambridge sunt doar niște copii care-și doresc sa faca lucruri pe care oricare alți copii le-ar face…

- Cod roșu de prețuri mici, tombole cu premii și multa muzica buna la Noaptea Reducerilor. Zecile de magazine din cadrul Shopping MallDova au afișat reduceri de pana la 70% la toata gama de produse. Timp de cateva ore, vizitatorii centrului comercial au profitat de prețurile avantajoase și au avut posibilitatea…