​LIVEVIDEO Prima moțiune de cenzură împotriva Guvernului Cîțu ​Plenul reunit al Parlamentului dezbate și voteaza, marți, moțiunea de cenzura a PSD intitulata România ESUATA. Recordul «fantastic» al Guvernului Cîtu&". Pentru ca moțiunea de cenzura sa fie adoptata, iar Executivul sa fie demis este nevoie de votul a 234 parlamentari. Șansele ca moțiunea sa treaca sunt mici, pentru ca opoziția reprezentata de PSD și AUR are, împreuna cu parlamentarii neafiliați pe care se bazeaza Marcel Ciolacu, doar 205 voturi (PSD - 157 de mandate AUR - 46 mandate).

