Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul PLUS Dan Barna anunta ca ministrii USR PLUS demisioneaza din Cabinetul Florin Citu. Precizarile au fost facute in cadrul unei declaratii de presa sustinute la Palatul Parlamentului, alaturi de toti ministrii si parlamentarii USR PLUS. „Florin Citu a dinamitat constient si perfect responsabil…

- Premierul Florin Cîțu - caruia USR-PLUS îi cere insistent demisia - va merge la negocierile din coaliție de vineri seara împreuna cu liderul PNL, Ludovic Orban, cu prim-vicepreședinții partidului și cu secretarul general Robert Sighiartau.Anunțul a fost facut de liderul PNL, Ludovic…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna , a anunțat, inca de sambata, ca proiectul de act normativ care permite impuscarea ursilor agresivi este gata si saptamana aceasta ar urma sa intre in avizare interministeriala. Anunțul a fost facut intr-o postare in care Barna a vorbit despre noul atac al unui urs…

- Tenismenul moldovean Radu Albot se retrage din cursa Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Anunțul a fost facut astazi de sportivul moldovean, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Starea de sanatate sta in spatele decizie de a se retrage, insa promite ca va reveni in forța la alte competiții internaționale.

- Premierul Florin Cițu a transmis ca nu a purtat o discuție cu vicepremierul Dan Barna, pe tema eliminarii adresei de domiciliu din carțile de identitate ale romanilor. Anunțul a fost facut dupa ce politicianul USR-PLUS a subliniat ca trecerea adresei de domiciliu in buletin este un mecanism birocratic…