Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii dezbat, miercuri, in plen, modificarile propuse la Regulamentul Camerei, in urma agresiunii liderului AUR George Simion, la adresa ministrului Energiei, Virgil Popescu, de la dezbaterea motiunii simple. Propunerile venite din partea partidelor prevad interzicerea filmarilor live in plen…

- Camera Deputatilor va da astazi, de la ora 11.30, votul final la motiunea simpla initiata de USR impotriva ministrului PNL al Energiei, Virgil Popescu, care, potrivit USR, „pericliteaza” securitatea energetica a Romaniei. Cel mai probabil, moțiunea va pica la vot, pentru ca PSD și PNL nu o vor susține,…

- Luni, George Simion, copreședintele partidului AUR, l-a numit pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, caruia i-a strigat în mod repetat ”Ești un hoț!” dupa ce a pus ambele mâini pe el. Virgil Popescu vorbea de la prezidiul Camerei Deputaților la moțiunea simpla împotriva…

- Procurorii vor analiza imaginile in care liderul AUR il ia de gat pe Virgil Popescu și ii spune: „Ești un hoț”.Reamintim evenimentul de la tribuna Parlamentului, de luni. In timp ce Virgil Popescu vorbea, George Simion a strigat din sala insistent: „Hoțule, ești un hoț! Hotule!”.Iritat, ministrul a…

- Altercație la tribuna parlamentului intre ministrul Energiei, Virgil Popescu, și liderul AUR, George Simion. Pe fondul vociferarilor din sala ale acestuia din urma, Popescu a spus de la tribuna daca poate sa-l trimita „pe domnul Simion sa se duca la domnul Putin sa ieftineasca gazul”. In acel moment,…

- „Am fost la domnul Virgil Popescu la prezidiu sa ii spun ca e un hot, pentru ca este un hot. Nu e nicio agresiune, ca nu i-am facut nimic. (...) M-a deranjat faptul ca e un hot si i-am zis ca este un hot si vorbesc in numele a milioane de romani care sunt deranjati de facturile pe care le primesc. Si…

- Ședința in care era citita luni moțiunea simpla impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, a fost inchisa in urma unui scandal provocat de liderul AUR, George Simion. In timp ce ministrul Virgil Popescu isi sustinea discursul la motiunea simpla impotriva sa, Simion a venit la tribuna plenului Camerei,…

- Ședința Camerei Deputaților in care se discuta moțiunea simpla impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, a fost intrerupta luni dupa ce co-președintele AUR a urcat la pupitru și l-a bruscat pe ministrul. Scandalul a inceput dupa co-președintele AUR a vociferat in mod repetat in timpul discursului…