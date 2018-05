Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Societatii Romane de Televiziune (SRTv), Doina Gradea, a confirmat participarea marti, la ora 12.00, la audierea in Comisia de cultura a Camerei Deputatilor, la invitatia liberalilor, dupa inregistrarile cu aceasta facute publice de Dragos Patraru.

- Presedintele-director general al SRTv, Doina Gradea, este invitata marti la audieri in Comisia de cultura a Camerei Deputatilor, pentru a da explicatii despre inregistrarile prezentate de Dragos Patraru, informeaza news.ro.Doina Gradea a fost chemata la audieri la ora 12.00.Presedintele Comisiei…

- Presedintele-director general al SRTv, Doina Gradea, este invitata marti la audieri in Comisia de cultura a Camerei Deputatilor, pentru a da explicatii despre inregistrarile prezentate de Dragos Patraru.

- Președintele Comisiei de Cultura din Camera Deputaților, Gigel Știrbu, solicita demisia de urgența a președintelui director general al TVR, Doina Gradea. Mai mult, Gigel Știrbu a convocat conducerea TVR la audieri in Parlament, pentru a raspunde la inregistrarile publicate de Dragoș Patraru. Citește…

- Uniunea Salvati Romania solicita audierea in Parlament a directorului Televiziunii publice, Doina Gradea, in urma dezvaluirilor jurnalistului Dragos Patraru. "Solicitarea a fost trimisa astazi Comisiei pentru cultura, arte, mijloace de comunicare in masa din Camera Deputatilor, iar reprezentantul…

- Presedintele comisiei de Cultura din Parlament, Gigel Stirbu, i-a cerut joi directorului general interimar al TVR, Doina Gradea, sa fie prezent la comisia de Cultura pentru o audiere privind interviul cu Sebastian Ghita difuzat de TVR 1. In motivarea emisa de Comisie se arata ca televiziunea publica…

- Presedintele comisiei de Cultura din Parlament, Gigel Stirbu, i-a cerut joi directorului general interimar al TVR, Doina Gradea, sa fie prezenta la comisia de Cultura pentru o audiere privind interviul cu Sebastian Ghita difuzat de TVR 1. In motivarea emisa de Comisie se arata ca televiziunea publica…