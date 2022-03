Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (30 de ani, 26 WTA) și Petra Martic (31 de ani, 79 WTA) se intalnesc in sferturile de finala ale turneului de la Indian Wells, astazi, dupa ora 23:55. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 2. Simona Halep - Petra Martic, live dupa 23:55 Dupa ce marți a trecut de Sorana…

- Simona Halep (30 de ani, 26 WTA) e in sferturile de finala ale turneului de la Indian Wells dupa ce a invins-o pe Sorana Cirstea (31 de ani, 27 WTA), scor 6-1, 6-4. Ea va juca in aceasta noapte impotriva croatei Petra Martic (31 de ani, 79 WTA). Dupa ce marți a trecut de Sorana Cirstea, Halep va juca…

- Astazi a fost ziua Simonei Halep! Aceasta a caștigat in mod categoric super-duelul cu Sorana Cirstea, din optimile de finala de la Indian Wells, scor 6-1, 6-4, la capatul unui meci care a durat o ora și 23 de minute de joc. Dubla campioana de Grand Slam a obținut, astfel, calificarea in sferturi, unde…

- Simona Halep și Sorana Cirstea se intalnesc, pentru prima oara dupa 12 ani, in optimile de finala de la Indian Wells. Meciul dintre cele doua romance incepe de la ora 20:00 și este transmis in format LiveTEXT pe HotNews.ro.

- Simona Halep și Sorana Cirstea se confrunta marți la Indian Wells, in optimi de finala, dupa doisprezece ani de la ultima lor intalnire. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 2, de la ora 20:00 Fac parte din aceeași generație, dar s-au intersectat de puține…

- Pe terenul principal de la Indian Wells, Simona Halep o va intalni pe Cori Gauff (locul 17 WTA), chiar in ziua in care adolescenta americana va implini 18 ani. Halep si Gauff s-au mai intalnit o singura data, in 2019, in optimi la Wimbledon, cand romanca s-a impus, scor 6-3, 6-3. Partida este prima…

- Simona Halep (30 de ani, locul 26 WTA) o va infrunta pe Ekaterina Alexandrova (27 de ani, 52 WTA) in turul 2 de la Indian Wells. Partida va avea loc in aceasta seara, incepand cu ora 21:00, și va putea fi urmarita live pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 2. ...

- Organizatorii de la WTA Melbourne Summer Set 1 au anunțat programul zilei de miercuri, iar Simona Halep va debuta în sezonul 2022 pe Rod Laver Arena. Cap de serie numarul doi, Simona o va întâlni pe Destanee Aiava (316 WTA, venita din calificari), în turul întâi.…