LiveText România vs Ungaria/ Meciul decisiv pentru calificarea din grupa C Ungaria este mare favorita la victorie, cotele vorbind clar despre acest lucru: Ungaria - 1.42, România - 3.80



Învingatoarea merge în Grupele Principale ale CM de handbal feminin, învinsa parasește competiția prematur. România și Ungaria se afla în fața unui meci de totul sau nimic. Confruntarea este în direct pe Digisport, Telekomsport și LookTV și LiveText pe HotNews.ro de la ora 12:00.

S-au disputat vineri pâna la aceasta ora:

Muntenegru - Spania 26-27

Serbia - Slovenia 29-27

Senegal - Kazahstan 30-20

Japonia - China 35-18

