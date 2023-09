LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 576 | Explozie în orașul rus Tula. Mii de oameni au rămas fără curent O explozie puternica urmata de o intrerupere majora a curentului electric a fost raportata de localnici joi seara, in orașul rus Tula, a informat publicația independenta rusa Meduza, citand mai multe canale ruse de Telegram. Agenția rusa de presa de stat RIA Novosti a anunțat ca 5.000 de locuitori dintr-un district au ramas pe intuneric, fara alte detalii. Ministerul rus pentru Situații de Urgența a susținut ca intreruperea a fost cauzata de o defecțiune tehnica și nu a fost conectata la sunetele unei explozii. De asemenea, ministerul rus a spus ca zgomotele pe care locuitorii le-au atribuit unei… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

