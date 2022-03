Stiri pe aceeasi tema

- Atat China, cat și India au refuzat sa condamne in mod categoric invazia brutala a Rusiei și ambele state s-au abținut sa voteze rezoluțiile Consiliului de Securitate și a Adunarii Generale a Națiunilor Unite care cer Moscovei sa opreasca imediat atacul asupra Ucrainei, scrie CNN. Faptul ca niciuna…

- Discuția telefonica a avut loc luni, in același timp in care delegațiile rusa și ucraineana purtau negocieri de pace, scriu AFP și Tass. In paralel, forțele Rusiei bombardau orașul Harkov. Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus lui Emmanuel Macron ca vrea recunoasterea peninsulei Crimeea drept teritoriu…

- Volodimir Zelenski, 44 de ani președintele Ucrainei, a anunțat marți, 22 februarie, intr-un nou discurs, ca rezerviștii vor fi chemați pentru pregatire militara, dar a spus ca nu va exista o mobilizare generala a forțelor armate, dupa recunoașterea de catre Rusia a zonelor din estul Ucrainei deținute…

- Serghei Kislita, ambasadorul Ucrainei la ONU, a prezentat copii ale unor documente potrivit carora decretele privind recunoasterea independentei de catre Rusia a regiunilor separatiste Donetk si Lugansk din Ucraina sunt identice cu cele din 2008 privind independența provinciilor georgiene Osetia de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca Rusia analizeaza cererea formulata de cele doua teritorii separatiste din estul Ucrainei de a le recunoaste independenta. „Scopul reuniunii noastre de astazi este de a-i asculta pe colegii nostri si a determina urmatorii nostri pasi in aceasta directie",…

- El a indicat ca SUA au "expus intreaga amploare a amenintarii" ridicate de Rusia in cursul reuniunii de luni a Consiliului de Securitate al ONU.SUA au pregatit "dispozitive de sanctiuni specifice impotriva membrilor elitei ruse si a familiilor acestora" daca vreodata Rusia va atac Ucraina, declarase…

- Liderii comisiei pentru Relații externe a Senatului american spun ca sunt pe cale sa aprobe „mama tuturor sancțiunilor” impotriva Rusiei, deoarece președintele rus Vladimir Putin are in vedere o invazie a Ucrainei, relateaza The Guardian . „Putin nu se va opri daca crede ca Occidentul nu va raspunde.…

- Intr-o discuție telefonica avuta duminica cu președintele ucrainean Vladimir Zelenski, Joe Biden a precizat clar ca „Statele Unite si aliatii sai vor raspunde decisiv daca Rusia va invada Ucraina”, potrivit unui comunicat transmis de Casa Alba, citat de CNN . De asemenea, presedintele Biden si-a exprimat…