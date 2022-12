Stiri pe aceeasi tema

- Liderul cecen Ramzan Kadirov sprijina decizia Ministerului rus al Apararii și a comandantului din Ucraina de a retrage trupele dintr-o parte a regiunii Herson, spunand ca decizia a „salvat o mie de soldați care se aflau intr-o incercuire reala”, transmite CNN . „Dupa ce a cantarit toate argumentele…

- Evgheni Prigojin, liderul gruparii de mercenari Wagner, folosite de Rusia in invazia ilegala și neprovocata a Ucrainei, a facut afirmații tranșante care-l vizeaza pe ministrul Apararii rus, Serghei Șoigu. Mai multe articole aparute in ultimele zile, atat in presa occidentala cat și la bloggeri militari…

- Putin vrea sa suprime „telefonul rosu". Ministrul rus al apararii Serghei Soigu a avut vineri o convorbire telefonica cu omologul sau american Lloyd Austin, a anuntat Moscova, aceasta fiind a doua discutie intre cei doi oficiali de la inceputul agresiunii militare ruse in Ucraina. „Mai multe chestiuni…

- Președintele rus Vladimir Putin a inspectat, joi, un poligon de antrenament pentru trupele mobilizate, ocazie cu care Kremlinul l-a prezentat cum tragea cu o pușca cu luneta. Imaginile au scopul de a arata sprijinul sau personal pentru soldații care pleaca sa lupte in Ucraina, scrie Reuters, in contextul…

- Potrivit canalului online anti-Kremlin General SVR, care pretinde ca are cunoștințe din interiorul cercului lui Vladimir Putin, președintele Rusiei ar fi apelat in ultimele zile la profețiile șamanilor siberieni. Cei de la General SVR susțin ca Vladimir Putin s-a retras in buncarul sau, unde consulta…

- La doua saptamani dupa ce presedintele Vladimir Putin a semnat ordinul de mobilizare „partiala”, in armata rusa au fost incorporati 200.000 de rezervisti, a anuntat marti ministrul apararii, Serghei Soigu, citat de AFP. Oficial, ar putea fi chemati sub arme 300.000 rezervi;ti, care au experienta sau…

- Rusia l-a demis pe comandantul Districtului Militar de Vest al armatei, Alexander Juravliov, ultimul oficial demis dintr-o serie de inalti oficiali care au fost concediati dupa o serie de infrangeri si umilinte in razboiul din Ucraina, a relatat publicatia RBC, citata de Reuters. General-colonelul Alexander…

- Cel puțin deocamdata, forțele rusești nu reușesc sa gaseasca o strategie potrivita pentru a bloca ofensivele ucrainene din nord-estul și sudul țarii, spun oficialii americani citați de CNN . Analiștii cred ca mobilizarea parțiala ar putea extinde capacitatea Rusiei de a susține razboiul, dar nu ii va…