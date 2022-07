Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat vineri trupele ucrainene aflate pe pozitiile inaintate ale frontului in regiunea Dnipropetrovsk, in timp ce bombele rusesti continuau sa cada asupra a zeci de localitati din regiunea Donetk, in estul Ucrainei, pe fondul avertismentelor presedintelui…

- Inconjurat de o parte din cei mai importanti oficiali ucraineni, presedintele Volodimir Zelenski a transmis un mesaj, vineri, in ziua 100 a razboiului, in care se declara convins ca Ucraina va castiga in fata Rusiei, conform Ukrainska Pravda. Zelenski a postat mesajul video pe Facebook, el aparand in…

- Rusia iși schimba modul in care opereaza in razboiul cu Ucraina. Adversarul incearca sa destabilizeze situația din Ucraina printr-o rețea de agenți de influența care se pretind ca sunt patrioți ucraineni, a apreciat la ICTV secretarul Consiliului Național de Securitate și Aparare (RBNiO) al Ucrainei,…

- „Rusia a uitat tot ce era important pentru invingatorii celui de-Al Doilea Razboi Mondial”, a acuzat duminica presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, in ajunul comemorarilor din Rusia, de la 9 mai, care sarbatoresc victoria asupra Germaniei naziste. Volodimir Zelenski a criticat vehement intr-un…

- Liderii celor mai industrializate șapte economii ale lumii (G7) au precizat intr-un comunicat dat publicitatii duminica seara de Casa Alba ca vor face tot ceea ce este necesar pentru ca Vladimir Putin si cei care il sustin sa fie trasi la raspundere, in contextul invadarii Ucrainei. „Prin invazia si…

- O femeie ucraineana in varsta a devenit un simbol al sprijinului pentru invadarea Ucrainei de catre Rusia, dupa ce batranica i-a intampinat pe soldatii ucraineni cu un steag sovietic. Rusii s-au folosit de imaginile cu aceasta pentru a o transforma intr-un simbol pro-razboi. Imagini cu „Babushka Z"…

- „De acum, credem ca Moscova ar putea incerca sa organizeze o „Republica Populara Herson” in regiunea Herson din sudul Ucrainei”, a declarat ambasadorul SUA la OSCE, Michael Carpenter. In plus, el a menționat, citand informații recente, ca Rusia va incerca sa includa așa-numitele „DPR” și „LPR” in membrii…

- Este foarte posibil ca negocierile dintre Ucraina și Rusia sa se incheie, a declarat Volodimir Zelenski, care a invocat atrocitațile comise de soldații Moscovei. In paralel, ofensiva rusa din estul Ucrainei este in intarziere, susțin oficialii de la Pentagon, care cred ca soldații lui Vladimir Putin…