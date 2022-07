Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse continua bombardamentele in regiunile din estul și sudul Ucrainei. De asemenea, in nord-est mai multe zone din Harkov au fost lovite de rachete luni dimineața, atacuri soldate cu moartea mai multor civili și ranirea catorva zeci. Președintele Volodimir Zelenski a ordonat armatei sa elibereze…

- Guvernatorul regiunii Donetk din estul Ucrainei, Pavlo Kirilenko, a informat joi pe Telegram ca "rusii au ucis sapte civili" - trei la Toretk, doi la Avdeevka, unul la Kodema si unul la Siversk, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele Dumei de Stat a Federatiei Ruse și admiratorul dictatorului rus, Viaceslav Volodin a declarat marti ca Ucraina „face totul” pentru ca trupele rusești sa nu-si incheie „operatiunea militara speciala” la frontierele republicilor separatiste autoproclamate Donetk si Lugansk din estul Ucrainei,…

- Guvernatorul regional din Lugansk, Serghei Gaidai, face un apel catre toți civilii din Lysychansk sa paraseasca localitatea, inainte ca totul sa fie ca in orașul Severodonețk aflat sub bombardamentul rusesc. Adica foarte rau. „Dragi locuitori ai comunitații teritoriale a orașului Lysychansk – scrie…

- Explozii au fost auzite duminica și in Cerkasi, un oraș din Ucraina in mare parte neatins de bombardamente pana acum. In ce privește atacul cu rachete asupra Kievului, cel puțin o persoana a murit, iar 4 au ajuns la spital. Rușii au lovit și o gradinița. Explozii au fost auzite in orașul central…

- Trupele ruse și cele proruse au intrat sambata in orașul Lisiceansk din regiunea ucraineana Luhansk, potrivit unui anunț al separatiștilor, relataeza Le Monde și AFP, citata de Agerpres .”Militia populara a Republicii Populare Luhansk si armata rusa au intrat in orasul Lisiceank. Anumite intreprinderi…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizeaza ca Rusia iși va intensifica atacurile in aceasta saptamana, in special pe frontul din Donbas. In același timp, Ministerul Apararii din Ucraina a transmis ca in Luhansk se dau lupte decisive, trupele Kremlinului incercand sa ajunga la granița regiunii…

- Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a anunțat, duminica, ca 100 de persoane au fost evacuate din uzina Azovstal. Salvatorii au scos de sub daramaturi copii și batrani care se ascundeau in subsolurile fabricii. Regimentul Azov a publicat o filmare cu operațiunea de salvare, potrivit ziarului Pravda.…