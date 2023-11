Stiri pe aceeasi tema

- Romania se lupta in aceasta seara de 18 noiembrie pentru calificarea la Campionatul European din 2024. Evitarea infrangerii in fața Israelului ne asigura un loc la Euro! In tur, intalnirea tricolorilor cu Israel s-a incheiat 1-1 pe Arena Naționala. Min. 1: FLUIER DE START! HAI ROMANIA! Echipele de start…

- In seara aceasta, de la 21.45, Naționala Romaniei iși joaca șansa calificarii la Campionatul European de Fotbal din 2024 in partida cu echipa Israelului. O partida despre care Gica Popescu a spus totul: „suntem proști daca nu ne calificam”. Meciul este transmis de Prima TV, este arbitrat de Francois…

- Jocul Israel - Romania, din penultima etapa a grupei E a preliminariilor Euro 2024 din Germania se disputa sambata, 18 noiembrie, oe teren neutru, la Felcsut, 45 de kilometri de Budapesta, capitala Ungariei. Daca nu pierd, tricolorii se califica la turneul final. Partdia are loc de la ora 21.45 și este…

- Romania infrunta Andorra pe Arena Naționala, in preliminariile EURO 2024. Meciul se joaca duminica, de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima TV. Romania - Andorra, live de la 21:45 Click AICI pentru statistici Romania - Andorra, echipele probabile: ROMANIA: Moldovan – Sorescu, Dragușin,…

- Naționala Romaniei a incheiat la egalitate, scor 0-0, partida susținuta joi seara, la Budapesta, in compania reprezentativei Belarusului. Disputa a contat pentru etapa 7 din Grupa I a preliminariilor CE 2024. BELARUS: Ignatovich – Polyakov, Volkov, Politevich, Pechenin – Korzun, Ebong (’73, Bocharov)…

- Intr-un meci care se joaca fara spectatori pe stadionul Szusza Ferenc din Budapesta, Romania intalnește joi, 12 octombrie, naționala Belarusului, in grupa I de calificare la Euro 2024 din Germania. Meciul a inceput la ora 21.45 (n direct de Antena 1).LIVE Belarus - Romania 0-0 (ora 21.45)UPDATE ora…

- Romania a invins Kosovo, scor 2-0, și pastreaza poziția secunda in grupa I preliminara pentru EURO 2024. Golurile izbavitoare au venit tarziu, de la Stanciu și Mihaila, in minutele 83, respectiv 90+3. Prima parte a meciului nu doar ca a durat mai mult decat deobicei in urma incidentelor cu gruparea…