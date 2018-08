Stiri pe aceeasi tema

- Fara Messi, Rakitici, Suarez și alți jucatori de baza ai catalanilor, Barcelona a pierdut clar amicalul din aceasta dimineața cu AS Roma de la International Champions Cup, scor 2-4. Vezi AICI FOTO de la meci Rafinha a deschis scorul pentru Barcelona in minutul 5, dar El Shaarawy a egalat cu 10 minute…

- Reprezentativa Spaniei a invins, miercuri, la Kazan, cu scorul de 1-0, selectionata Iranului, in etapa a doua a grupei B de la Cupa Mondiala.Unicul gol al meciului a fost marcat de Diego Costa, in minutul 54, scrie news.ro. In minutul 64, Ezatolahi a marcat pentru Iran insa golul a…

- PORTUGALIA - SPANIA 3-3. Pentru Spania au marcat Diego Costa '24, '55 si Nacho '58, iar pentru Portugalia a inscris Cristiano Ronaldo, in minutele 4 (penalti), 44 si 88. Cristiano Ronaldo a devenit primul jucator care a marcat la opt turnee majore internationale. PORTUGALIA - SPANIA LIVE VIDEO…

- PORTUGALIA - SPANIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 2018: Campioana de la Euro 2016, Portugalia, și Spania, campioana de la Mondialul din 2010 și Europeanul din 2012, joaca diseara, la Soci, in cel mai tare meci din faza grupelor de la acest turneu final. ”Finala” din faza grupelor, așa cum este numita…

