- Un grup de fani ai echipei Liverpool a fost atacat de huligani, la Kiev, inainte de finala Ligii Campionilor care va avea loc in aceata seara de la ora 21:45 pe stadionul „NSC Olimpiyskiy Stadium”. Incidentele au avut loc la un restaurant din Kiev. Agresorii purtau masti, iar in imagini publicate de…

- Cea mai așteptata zi de iubitorii fotbalului din intreaga lume a sosit: Real Madrid și Liverpool iși vor disputa astazi trofeul Champions League. Zinedine Zidane și Jurgen Klopp vor arunca in lupta tot ce au mai bun pentru un trofeu care la Madrid a devenit deja o obișnuița. Ramane de vazut daca "galacticii"…

- REAL MADRID LIVERPOOL FINALA CHAMPIONS LEAGUE. Real Madrid va cuceri trofeul in finala cu Liverpool. Aceasta prezicere a fost facuta de zebra Valli si un cangur de la gradina zoologica din Chisinau. Animalele au ales sa manance morcovii si merele din galeata cu emblema lui Real Madrid in detrimentul…

- Real Madrid și Liverpool se vor intalni sambata de la ora 21:45 in finala UEFA Champions League. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV, TV Telekom Sport și LookTV. Jurgen Klopp, managerul lui Liverpool, vede ceea ce e evident pentru toți, inclusiv pentru Zinedine Zidane. In faza ofensiva,…

- Real Madrid și Liverpool se vor intalni sambata de la ora 21:45 in finala UEFA Champions League. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV, TV Telekom Sport și LookTV. Jurgen Klopp, managerul lui Liverpool, il apreciaza pe omologul sau Zinedine Zidane, "e o mare legenda a fotbalului", dar…

- "In acest climat, copilul lui Marcelo probabil valoreaza deja 50 de milioane de euro", a fost una dintre reactiile aparute dupa viralizarea clipului. Enzo a pasat cu capul cu fiecare jucator prezent in vestiar, apoi a trimis mingea direct in cosul de rufe, totul spre bucuria starurilor lui…

- LIVERPOOL - AS ROMA LIVE. Liverpool si AS Roma sunt primele echipe care intra in scena in semifinalele Ligii Campionilor din acest sezon. LIVERPOOL - AS ROMA LIVE. Prima mansa se joaca marti, de la ora 21:45, pe Anfield, in direct la Pro TV și Telekom Sport 1. LIVERPOOL - AS ROMA…

- FC Barcelona și Bayern Munchen sunt ultimele echipe care s-au calificat in sferturile de finala ale Champions League, faza in care au acces dupa rezultatele din optimi și formațiile Liverpool, Manchester City, Sevilla, AS Roma, Juventus Torino și Real Madrid. Cu toate ca avea un avantaj confortabil…