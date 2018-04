Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal FC Voluntari, Claudiu Niculescu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca Dinamo, adversara din meciul de vineri, are jucatori de o valoare incontestabila, dar a precizat ca nu se teme de nimeni si spera la o victorie. "Intalnim o echipa in forma, chiar…

- CFR Cluj a terminat la egalitate meciul cu Astra si trece pe primul loc. Ardelenii au doar 36 de puncte insa, iar FCSB poate sa profite maine, in meciul cu CSU Craiova. Echipa lui Nicolae Dica are 35 de puncte in acest moment.

- Chiar daca fanii nu s-au ingramadit sa vina la meci, partida dintre Dinamo și Gaz Metan Mediaș va fi urmarita din tribune de Dario Bonetti, tehnician italian care se bucura de o simpatie deosebita. TV Telekom Sport anunța ca acesta a venit la meci, insa e greu de crezut ca poate fi considerat favorit…

- Meciul PAOK - AEK a fost intrerupt in minutul 90, dupa un scandal provocat de decizia arbitrilor de a anula golul marcat de Fernando Varela Desi arbitrul a revenit asupra deciziei mai bine de o ora mai tarziu, AEK a refuzat sa mai joace dupa ce patronul lui PAOK a intrat pe teren cu o arma Premierul…

- Gabriela Firea, primarul municipiului București, i-a acuzat direct pe constructorii Arenei Naționale și a incriminat clauza conform careia acoperișul nu poate fi tras in perioada noiembrie-martie. Gabriela Firea acuza modul in care s-a organizat partida din Liga 1 dintre FCSB și Sepsi, scor 2-0. Meciul…

- Mobilizare a autoritaților pentru meciul FCSB-Lazio. Peste 500 de jandarmi vor asigura ordinea și siguranța publica. Forțele de ordine vor fi prezente in imediata apropiere a Arenei Naționale și pe traseele suporterilor. Mobilizare pentru meciul FCSB-Lazio. Peste 500 de jandarmi vor actiona la nivelul…

- Pe un frig deranjant și intr-un anonimat accentuat, ACS Poli Timișoara și FC Voluntari au oferit un spectacol normal pentru Liga 1, un meci nici mai slab, nici mai bun decat nivelul campionatului. Influența schimbarii de antrenor nu se vede inca la echipa alb-violeta, poate ceva ceva jocul…

- LIVETEXT Simona Halep – Caroline Wozniacki, in finala Australian Open 2018. Meciul se joaca sambata, de la 10.00. In ultimul act al Internaționalelor Australiei, la Melbourne, se intalnesc romanca de 26 de ani, actualul nr. 1 WTA, și daneza de 27 de ani, 2 WTA. Și nordica a fost primul loc in lume fara…