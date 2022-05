LIVE VIDEO+TEXT. Portul Constanta: Ministrul Vasile Dincu, prezent la evenimentul organizat cu ocazia desemnarii navei-scoala Mircea ca Ambasador al Romaniei Sustenabile (GALERIE FOTO+VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Nava-scoala Mircea, la bordul careia studentii invata sa navigheze, va fi numita „Ambasador al Romaniei sustenabile“ in cadrul unei manifestari care are loc la 31 mai 20022 in Portul Militar Constanta.

- Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului Constantaorganizeaza un eveniment emblema pentru Constanta. Este vorba despre anuntarea catre public, catre personalul navei si catre studentii cadetii de Marina a desemnarii Navei scoala Mircea ca AMBASADOR AL ROMANIEI SUSTENABILE, ca o completare a vocatiei…

- Videoconferinta cu ministrul militarii din teatrele de operatii si misiuni externe Ministrul apararii nationale, Vasile Dincu, si seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, au discutat miercuri, 20 aprilie, in cadrul unei videoconferinte desfasurate la sediul M.Ap.N., cu echipele de…

- Toate aeronavele MiG-21 LanceR din dotarea Forțelor Aeriene Romane au fost suspendate de la activitațile de zbor, incepand de vineri, prin ordin al șefului Statului Major al Apararii, general Daniel Petrescu.

- Președintele Iohannis merge, duminica, la Baza Aeriana Kogalniceanu din județul Constanța. Aerodromul Kogalniceanu a devenit cel mai important punct de aparare aeriana a Romaniei. Vizita șefului statului este programata duminica, 6 martie 2022. In aceeași zi, la Kogalniceanu se vor afla miniștrii Apararii…