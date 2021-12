LIVE VIDEO| PROTEST în fața Prefecturii ALBA: Politiștii sunt nemulțumiți de nerespectarea legii salarizării personalului plătit din fonduri publice LIVE VIDEO| PROTEST in fața Prefecturii ALBA: Politiștii sunt nemulțumiți de nerespectarea legii salarizarii personalului platit din fonduri publice LIVE VIDEO| PROTEST in fața Prefecturii ALBA: Politiștii sunt nemulțumiți de nerespectarea legii salarizarii personalului platit din fonduri publice Incepand cu data de 13 decembrie polițiștii din Romania au trecut la cea de-a doua etapa de proteste, cu prezența fizica, ce se desfașoara in fața prefecturilor din toata țara, urmand ca pe data de 16 decembrie aceștia sa fie prezenți in fața Ministerului Afacerilor Interne, iar in 17 decembrie, in fața… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

