LIVE VIDEO. Conferinta de presa: HC Dobrogea Sud Constanta, inaintea meciurilor cu Dinamo si Csurgoi

- HCDS Constanta s-a impus și in ultimul meci amical disputat in aceasta vara, scor 28-21 cu SCM Politehnica Timișoara, chiar pe terenul banațenilor. „Delfinii” revin acasa dupa aproape doua saptamani de cantonament.Pe 25 august, HC Dobrogea Sud o va intalni pe Dinamo București in Supercupa Romaniei.…

- In perioada 15 august – 30 septembrie, abonamentele pentru meciurile echipei HCDS Constanta din campionat, Cupa Romaniei și European League vor putea fi achiziționate online. Partidele oficiale incep din 5 septembrie, atunci cand „delfinii” vor juca la Sala Sporturilor, de la ora 18.00, manșa secunda…

- Prima etapa din noul campionat a fost programata pe 29 august. Patru zile mai devreme, HCDS intalneste Dinamo Bucuresti in Supercupa Romaniei. In sezonul trecut, HC Dobrogea Sud s a clasat pe locul trei in Liga Nationala, iar in Cupa Romaniei a fost finalista. Prima etapa a sezonului 2021 2022 al Ligii…

- Reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Tineretului si Sportului si Directiei de Sanatate Publica sustin vineri, incepand cu ora 12,00, in Centrul vechi (zona intersectiei Str. Smardan cu Str. Lipscani), o conferinta de presa, in contextul desfasurarii Campionatului European…

- O conferința de presa va avea loc la ora 12.00 in Centrul Vechi, in contextul desfașurarii Campionatului European de Fotbal EURO 2020.Reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Tineretului si Sportului si Directiei de Sanatate Publica vor sustine vineri, incepand cu ora 12,00, in…

- HC Dobrogea Sud Constanta va evolua din nou in cupele europene.Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta s a inscris in competitia continentala European League. HC Dobrogea Sud si a castigat dreptul de a evolua in competitiile europene si in sezonul urmator. Daca bronzul din Liga Zimbrilor…

- CS Dinamo Bucuresti a cucerit Cupa Romaniei la handbal masculin, duminica, dupa ce a invins-o in finala pe AHC Dobrogea Sud Constanta, cu scorul de 27-20 (13-10), in Sala Polivalenta din Bucuresti. Dinamo a reusit eventul in acest sezon, dupa ce si-a adjudecat si titlul de campioana a Romaniei. Echipa…

- Cele doua echipe s au intalnit astazi pentru a treia oara in ultimul act al competitiei.Sala Polivalenta din Bucuresti a gazduit, astazi, finala mare a Cupei Romaniei, luptand pentru trofeu campioana Romaniei, Dinamo Bucuresti, si HC Dobrogea Sud Constanta, medaliata cu bronz in recent incheiatul campionat…