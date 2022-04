Stiri pe aceeasi tema

- Convoaiele umanitare nu pot transporta medicamente, apa și alimente in unele orașe, afirma ministrul adjunct al Sanatații din Ucraina, potrivit Sky News. Viceministrul ucrainean al sanatații, Oleksii Laremenko, susține ca situația umanitara este dezastruoasa in Ucraina. Politicianul a spus ca forțele…

- ONU a condamnat vineri arestarea arbitrara de catre fortele ruse sau disparitia a zeci de oficiali, jurnalisti si militanti ucraineni, transmite AFP. Unele din cazurile respective sunt similare cu luarea de ostatici, arata Organizatia Natiunilor Unite, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Razboi in Ucraina, ziua 22: Rușii au bombardat teatrul din Mariupol, unde se adaposteau peste 1000 de persoane. Președintele SUA il acuza pe Putin de „crime de razboi” Razboi in Ucraina, ziua 22: Rușii au bombardat teatrul din Mariupol, unde se adaposteau peste 1000 de persoane. Președintele SUA il…

- "NATO nu anticipeaza un atac al Rusiei asupra teritoriului Aliantei" Foto: Arhiva/ Radio România NATO nu anticipeaza un atac al Rusiei asupra teritoriului Aliantei, mai ales ca 75% dintre fortele ruse sunt concentrate în Ucraina, fara rezultate semnificative - a declarat în…

- In randul ucrainenilor exista teama ca ar putea fi atacați chimic. Președintele țarii a declarat ca Rusia ar avea in plan atacarea cu arme chimice asupra Ucrainei și ca ar putea sa se intample in orice moment.

- Purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Apararii, Igor Konasenkov, susține ca naționaliștii pregatesc provocari in Ucraina folosind substanțe otravitoare pentru a acuza Rusia ca ar fi folosit arme chimice; pentru aceasta, aproximativ 80 de tone de amoniac ar fi fost au fost livrate in satul Zolociv,…

- RAZBOI in UCRAINA, ziua 6: Un imens convoi militar rus se indreapta spre Kiev. Sute de civili morți și raniți. Ucraina acuza Moscova ca a folosit o arma termobarica RAZBOI in UCRAINA, ziua 6: Un imens convoi militar rus se indreapta spre Kiev. Sute de civili morți și raniți. Ucraina acuza Moscova ca…

- Ziarul rus independent Novaya Gazeta, la care a lucrat si ziarista Anna Politkovskaya inainte de a fi asasinata an 2006 pentru anchetele ei jurnalistice impotriva coruptiei din Federatia Rusa, scrie ca discursul video din zorii zilei de joi, in care Vladimir Putin a anuntat invadarea Ucrainei, a fost…