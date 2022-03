Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat deja circa 500 de rachete asupra Ucrainei de la inceputul invaziei sale in 24 februarie, a declarat vineri un inalt oficial american din domeniul apararii, care a oferit presei - sub rezerva anonimatului - informatii despre desfasurarea luptelor in Ucraina, relateaza EFE. Fortele ruse,…

- Duminica, Vladimir Putin a facut un anunț menit sa descurajeze NATO și țarile occidentale care au impus sancțiuni economice extrem de dure atat liderului de la Kremlin, cat și Rusiei. Putin i-a ordonat ministrului Apararii, Serghei Șoigu, sa ridice gradul de alerta pentru pentru forțele nucleare, dupa…

- Acesta atrage atentia ca vom avea un numar ridicat de victime pentru ca "rușilor nu le pasa"! Va fi teribil, mai spune generalul american. "Intotdeauna este foarte mare confuzie, mai ales la inceput, astfel ca va fi nevoie de mulți experți și de timp pentru a face lumina și sa ințelegem ce se intampla,…

- Rusia a mutat aproape 100% din forțe in pozițiile pentru o invazie, a confirmat miercuri seara un oficial al Apararii american. Statele Unite nu pot confirma daca mai multe trupe ruse s-au mutat in zona Donbas.

- Noile imagini din satelit arata o activitate intensificata in rindul unitatilor ruse din apropierea granitei de nord-est a Ucrainei, unitatile care se aflau in garnizoane parind sa ocupe pozitii de teren. Imaginile din satelit au fost culese de Maxar duminica potrivit CNN. Maxar apreciaza ca „au fost…

- Rusia a plasat in poziție de tragere piese de artilerie și lansatoare de rachete cu raza lunga de acțiune, amenințand Ucraina, potrivit unui oficial american. Unele unitați rusești și-au parasit zonele de adunare, unde erau masate bara la bara, potrivit fotografiilor din satelit și incep sa se deplaseze…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat marti ca fortele sale din Flota Marii Negre urmaresc fregata Auvergne a marinei franceze dupa ce nava a intrat in Marea Neagra. Tensiunile dintre Est si Vest sint la cote maxime in aceste zile, Ucraina, Statele Unite si Uniunea Europeana exprimindu-si temerile cu…