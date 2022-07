Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 153. Guvernul Olaf Scholz a acuzat, luni seara, Rusia ca invoca "pretexte" pentru a forta Occidentul sa nu mai sustina militar Ucraina, subliniind ca decizia de reducere a fluxului de gaz este "politica", fara a avea cauze tehnice.

- untem in ziua cu numarul 147 a razboiului inceput de Vladimir Putin in Ucraina. Pentagonul a transmis ca SUA vor anunța in zilele urmatoare un nou pachet de sprijin militar pentru Ucraina, in timp ce Rusia se pregatește pentru a anexa teritorii ucrainene. Olena Zelenska, soția președintelui Zelenski,…

- Este ziua a 125-a zi de la inceputul razboiului pe teritoriul ucrainean. In timpul atacului rusesc cu rachete asupra unui centru comercial din Kremenciuk, se aflau peste 1.000 de persoane la interior. Fortele armate ruse au bombardat luni mai multe regiuni din Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 112 | Zelenski la intrebarea daca Ucraina va bombarda Federația Rusa: „Nu suntem teroriști”. Fortele ucrainene se straduiesc sa evacueze civilii din Sievierodonetsk, dupa ce Rusia a distrus toate podurile.

- Manastirea ”Tuturor Sfinților” din lemn, dintr-un complexul monahal din Donețk, a fost distrusa in urma bombardamentelor din Ucraina. Acest complex monahal, istoric, din secolul al XVII-lea, a mai fost lovit in timpul acestui razboi, o calugarița și doi calugari fiind uciși. Președintele Volodimir Zelenski…

- Razboi in Ucraina, ziua 92. Este o situație foarte ”dificila” in Donețk și Lugansk. Forțele ruse ataca intensiv și pe mai multe fronturi, in timp ce soldații ucraineni sunt depașiți numeric. Rusia spune ca a confiscat centrala nucleara din Zaporojie​​​​​​

- Fortele ruse au bombardat peste 40 de orase din regiunea Donbas, in estul Ucrainei, a declarat armata ucraineana, amenintand sa inchida ultima cale principala de scapare pentru civilii prinsi in calea invaziei lor, aflata acum in a patra luna, transmite Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe aparatorii ucraineni. NATO a anunțat ca ofensiva Rusiei eșueaza in mai multe zone ale Ucrainei, inclusiv in Donbas. Iar soldaț