- Unitațile trupelor rusești „Centru” ar fi dejucat șase tentative de atac al Forțelor Armate ale Ucrainei in zona Tosky și Serebryansky pe direcția Krasnolimansk, informația a fost comunicata de ofițerul de presa al grupului Alexander Savchuk

- Rusia ar putea folosi mine marine pentru a viza transportul maritim civil in Marea Neagra, inclusiv prin amplasarea lor in apropierea porturilor ucrainene, a declarat miercuri guvernul britanic, citand serviciile de informații, potrivit Reuters. Rusia a renunțat in iulie la un acord care permitea Ucrainei…

- Trupele care deservesc sistemele de rachete cu lansare multipla BM-21„Grad” (MLRS) ale grupului „Centru” au lovit un punct fortificat și mai multe unitați ale Forțelor Armate ale Ucrainei in direcția Krasnolimansk

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care stabileste campania de recrutare de toamna. Astfel ca sunt chemați 130.000 de cetateni la serviciul militar obligatoriu.Potrivit noului decret, toti barbatii din Rusia cu varste intre 18 si 27 de ani sunt obligati sa efectueze un serviciu militar…

- O delegatie militara iraniana a sosit la Moscova pentru a discuta despre cooperarea fortelor terestre ale Rusiei si Iranului, informeaza luni agentia TASS, preluata de Reuters, citand ca sursa Ministerul rus al Apararii.Cele doua tari supuse unor sanctiuni economice occidentale si-au intarit legaturile…

- Razboiul din Ucraina continua fara incetare, iar ofensiva Ucrainei pare sa piarda teren in fața Rusiei, care da semne ca avanseaza pe teritoriul Ucrainei, recucerind teritorii care reintrasera in posesia forțelor armate ucrainene. In urma cu puțin timp, Ministerul rus al Apararii a anunțat in buletinul…

- ”Avand in vedere nevoile de hrana ale tarilor celor mai nevoiase, optiuni sunt in curs de elaborare pentru a permite livrari de cereale rusesti (…). Exista o vointa de cooperare in domeniu cu Turcia”, anunta intr-un comunicat Kremlinul, rezumand continutul declaratiilor lui Vladimir Putin. REFUZ DE…

