- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat sambata, 8 iulie, ca face presiuni asupra Rusiei pentru a prelungi cu cel putin trei luni acordul privind transportul cerealelor pe Marea Neagra si a anuntat o vizita a presedintelui rus Vladimir Putin in luna august, informeaza News. Erdogan a…

- Serviciul de Informatii Externe al Rusiei (SVR) a lansat un apel catre personalul ambasadelor ucrainene din intreaga lume sa dezerteze la Moscova, relateaza News . „Facem apel la angajatii misiunilor diplomatice ucrainene si reprezentantelor organelor de stat din strainatate: Daca va simtiti responsabili…

- Ucraina a declarat marti ca luptele au scazut in intensitate in Bahmut, dar bombardamentele continua in zona din jur. Trupele ucrainene mentin un mic punct de sprijin la marginea orasului, in timp ce fortele rusesti curata zonele pe care le detin, relateaza Reuters. Fortele ruse au declarat sambata…

- Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a declarat, joi, la Lisabona, in cadrul unei conferințe comune cu premierul Portugaliei, Antonio Costa, ca Ucraina dispune de mijloacele necesare pentru a elibera teritoriile ocupate de Rusia, informeaza Ukrainska Pravda.„De la inceputul…

- Operațiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei este „foarte dificila”, dar va continua, a informat miercuri agentia de presa Tass, citand declaratii ale purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru un post de televiziune bosniac, informeaza Reuters. Rusia a reusit sa deterioreze grav…

- Generalul australian Mick Ryan, reputat strateg militar și analist de razboi, evalueaza activitatea omologului rus Valeri Gherasimov, comandant operațional pentru invazia planificata de Kremlin in Ucraina. Ryan scrie in debutul analizei despre faptul ca planificarea lichidarii unui comandant din tabara…

- Președintele Volodimir Zelenski a declarat miercuri, 3 mai, ca Ucraina va lansa in curand mult-așteptata contraofensiva impotriva forțelor ruse, adaugand ca este sigur ca, ulterior, Occidentul va furniza Kievului avioane moderne de razboi, informeaza Reuters.In cadrul unei conferințe de presa in Finlanda,…

- Armele furnizate de Berlin nu pot fi utilizate de Kiev pentru a lansa atacuri asupra teritoriului rus, a subliniat cancelarul german, Olaf Scholz, relateaza marți agenția ucraineana de presa Unian, citand publicația germana Die Zeit, noteaza Agerpres.Scholz a amintit ca și alte state occidentale care…