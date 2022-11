Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 254. Volodimir Zelenski a anuntat ca nu va participa la summitul G20 din Indonezia, unde ar urma sa fie invitat special, daca va fi prezent omologul sau rus, Vladimir Putin.

- Forțele ucrainiene avanseaza atat in est, cat și in sud. La Moscova, o unitate de elita a forțelor armate ruse a fost desfașurata pentru a consolida securitatea din capitala Rusiei, deoarece președintele Vladimir Putin se teme ca va fi inlaturat printr-o lovitura de stat.

- Razboi in Ucraina, ziua 229. Intr-o prima reacție dupa atacul din Kerci, Vladimir Putin a spus ca aruncarea in aer a podului din Crimeea reprezinta "un act terorist care vizeaza distrugerea infrastructurii critice a Federației Ruse".

- Razboi in Ucraina, ziua 221. Mii de soldati rusi au primit ordin de retragere dupa ce au fost incercuiti de ucraineni in zona orasului Lyman. Dupa infrangerea rusinoasa, Ramzan Kadirov, liderul Ceceniei si aliatul lui Vladimir Putin, a cerut o lovitura nu

- Suntem in ziua cu numarul 221 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Forțele armate ucrainene au cucerit orașul-cheie Lyman din estul ocupat al Ucrainei, in timp ce liderul cecen Ramzan Kadirov a facut apel la posibila utilizare a armelor nucleare. Anexarea de catre Rusia a patru teritorii…

- Mai multe zone din Ucraina au fost atacate joi de catre trupele ruse. La Zaporojie, noua rachete au cazut deasupra orașului. Bombardamente au avut loc și in Donețk, dar și in regiunea Harkov, in orașul Kupyansk, recent eliberat de sub ocupație rusa. Intre timp, Volodimir Zelenski le-a cerut cetațenilor…

- Razboi in Ucraina, ziua 211. Decizia Moscovei de a mobiliza noi voluntari nu a impresionat prea mult Kievul. Continua reactiile internationale care condamna discursul amenintator al lui Vladimir Putin. Șefa Comisiei Europene cere noi sancțiuni impotriva R

- Vladimir Putin a afirmat, miercuri, intr-o discutie prin telefon cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, ca cerealele ucrainene ar trebui sa ajunga 'cu prioritate' in tarile care au cel mai mult nevoie de ele, transmite AFP.