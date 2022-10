Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina recupereaza mai multe teritorii in regiunea pe care Rusia susține ca a anexat-o. Zelenski spune ca Novovoskresenske, Novohryhorivka și Petropavlivka, la nord-est de orașul Herson, au fost "eliberate".

- Președintele ucrainean s-a adresat direct populației ruse, joi, dupa ce liderul de la Kremlin a anunțat, recent, o „mobilizare parțiala” in Rusia, in contextul razboiului din Ucraina. Declarațiile șefului de la Kiev vin dupa ce deja rușii au ieșit in strada, miercuri, pentru a protesta anti-mobilizare,…

- Razboi in Ucraina, ziua 209. Rusia are tot mai mari probleme in a asigura numarul de soldati pe front, iar Zelenski a sugerat, luni seara, comunitatii internationale, ca ritmul ajutorului pentru Ucraina sa fie mai alert.

- Razboi in Ucraina, ziua 175. ​​​​​​​Secretarul general al ONU și presedintele Turciei merg in Ucraina, unde se vor intalni cu Zelenski. Tentativa rușilor de a patrunde la nord de Sloviansk a fost zadarnicita, iar in sudul Donețkului se dau noi batalii. St

- Este a 155-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Zelenski a declarat ca va ajuta Europa sa reziste presiunii energetice ruse. Kievul a cofnirmat ca fortele ruse au capturat a doua cea mai mare centrala electrica din tara.

- Este a 154-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Zelenski acuza Rusia ca se foloseste de cresterea pretului la gaze si limitarea exportului de gaze pentru a teroriza Europa. Peste 30 de rachete rusesti au fost lansate intr-o singura zi spre Odesa si Mikolaev.

