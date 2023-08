Stiri pe aceeasi tema

- Pe 11 august, au fost publicate imagini geolocalizate și analizate de Institutul pentru Studiul Razboiului care confirma ca forțele ucrainene au ajuns la marginea nordica a localitații Robotine, situata la 10 km sud de Orihiv, in vestul regiunii Zaporojie. Cu toate acestea, ISW adauga ca nu este clar…

- Ucraina a lansat o ofensiva majora in regiunea Zaporojie, la sud de orasul Orehovo (Orihiv), potrivit unor oficiali si bloggeri militari rusi, citati miercuri de CNN. Trupele ucrainene au reusit in anumite sectiuni ale frontului sa strapunga prima linie de aparare a trupelor ruse, in timp ce lupte grele…

- Razboi in Ucraina, ziua 497. Militarii ruși ar fi plasat obiecte similare unor explozibili pe acoperișul mai multor unitați de putere ale centralei nucleare Zaporojie, acuza presedintele Volodimir Zelenski.

- Ucraina a acuzat marti Moscova ca pregateste o “provocare” la centrala nucleara Zaporojie (sud), ocupata de trupele ruse, in timp ce Rusia sustine, la randul sau, ca Kievul pregateste un “atac” asupra centralei, relateaza AFP. Armata ucraineana a avertizat cu privire la “posibila pregatire a unei provocari…

- Forțele armate ale Ucrainei continua sa recupereze din teritoriul ocupat de invadatorii ruși, dau asigurari autoritațile de la Kiev, care raporteaza succese in doua zone de lupte, și anume la Orihiv (regiunea Zaporojie, sud-est) și Bahmut (regiunea Donețk, est).

- Ucrainenii continua contraofensiva și anunța recucerirea mai multor localitati din Donetk și Zaporojie. In schimb, Ministerului Apararii de la Moscova sustine ca armata rusa a respins tentative de incursiuni ucrainene in aceste regiuni. Și forțele ruse continua atacurile, iar un purtator de cuvant al…

- Razboi in Ucraina, ziua 453. Miniștrii de Externe din UE se intalnesc luni, la Bruxelles, pentru a discuta despre crizele din Ucraina și Sudan. La intalnire va participa și ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu.

- Armata ucraineana sarbatorește "primul succes" in cadrul ofensivei sale la Bahmut, o batalie indelungata și sangeroasa din conflictul cu Rusia. Progresul trupelor noastre in zona Bahmut este un punct de cotitura in apararea acestui oraș pe care Rusia a incercat sa-l cucereasca inca din vara trecuta.…