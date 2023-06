Stiri pe aceeasi tema

- NATO tempereaza intenția Ucrainei de a deveni rapid membra a Alianței. Jens Stoltenberg, secretar general NATO, declara ca primirea Ucrainei ”nu e pe agenda, atata vreme cat țara se afla in razboi”. In teren, in zona cea mai fierbinte de pe front, Bahmut, situația e incerta.

- Situația din Belgorod, la granița de Nord-Est dintre Ucraina și Rusia este tot confuza. Rușii susțin ca au curațat zona de sabotorii ucraineni care s-au infiltrat acolo cu tehnica americana, in timp ce ucrainenii susțin ca nu nici o responsabilitate și ca atacurile sunt opera unor ruși care vor sa scape…

- Evgheni Prigojin, șeful grupului de mercenari Wagner care lupta de partea rusa, a acuzat trupele ruse care aparțin de Ministerul Apararii ca au abandonat pozițiile din jurul Bahmut, iar mai mulți bloggeri militari ruși au relatat joi despre progrese ucrainene sau mișcari de trupe in mai multe zone.…

- Grupul militar privat Wagner din Rusia a parut duminica sa renunțe la planurile de retragere din Bahmut, in estul Ucrainei, spunand ca Moscova le-a promis mai multe arme și sugerand ca ar putea continua asaltul asupra a ceea ce Rusia considera a fi un pas inainte spre alte orașe din regiunea Donbas,…

- Forțele ucrainene au distrus 21 de drone Shahed din 26 lansate de Rusia asupra Ucrainei și au respins 55 de atacuri in cinci direcții, a transmis joi dimineața armata ucraineana. Eforturile principale ale rușilor sunt concentrate pe desfașurarea de acțiuni ofensive in direcțiile Liman, Bahmut, Avdiivka,…

- Viceministrul ucrainean al apararii, Hanna Maliar, a recunoscut miercuri ca trupele ruse au reusit inaintari in orasul Bahmut din estul Ucrainei, dar le-a atribuit tacticilor pamantului parjolit folosite deja in Siria de armata rusa, care acum le aplica din nou in orasul ucrainean, relateaza agentia…

- Mihailo Podoliak, un important consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a respins posibilitatea unor negocieri de pace cu Rusia pana cand trupele ruse nu se vor retrage complet de pe teritoriul Ucrainei, inclusiv din Crimeea. Aceste comentarii vin in contradicție cu declarațiile recente…

- Vladimir Putin a emis un decret prin care a convocat la serviciul militar obligatoriu in jur de 147.000 de cetațeni ruși, in cadrul campaniei de recrutare de primavara. Aceasta este a doua mobilizare de acest tip in ultimul an, dupa ce in septembrie au fost chemați la serviciu 120.000 de cetațeni. In…