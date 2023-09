Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean al Energiei, Gherman Galuscenko, a declarat miercuri ca Ucraina nu va negocia cu Moscova reinnoirea contractului pentru tranzitul gazelor rusesti pe teritoriul ucrainean, care urmeaza sa expire anul viitor, informeaza Reuters, potrivit news.ro."Cu siguranta nu vom fi parte la…

- Romania a dispus masuri menite sa faciliteze transportul cerealelor din Ucraina pe Dunare, la o zi dupa atacul masiv cu drone efectuat de Rusia, care a lovit portul Izmail, la cateva sute de metri de teritoriul țarii noastre.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminica, intr-o vizita la Ivano-Frankivsk, in vestul tarii, ca razboiul „ajunge pe teritoriul Rusiei, in centrele sale simbolice si in bazele sale militare”, relateaza AFP. Liderul de la Kiev a apreciat ca „este un proces inevitabil, natural si…

- Liderul rus Vladimir Putin a afirmat, vineri, in cadrul unei intalniri cu membrii Consiliului de Securitate al Rusiei, ca Polonia intentioneaza sa ocupe o parte din Ucraina, relateaza The Guardian, care citeaza BBC Rusia.

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a declarat, intr-un interviu pentru CNN, ca Ucraina nu este inca pregatita pentru aderarea la NATO. Liderul de la Casa Alba spune ca razboiul pe care Rusia il poarta impotriva țarii vecine trebuie sa se termine inainte ca Alianța sa ia in considerare o eventuala…

- Cel puțin 21.000 de mercenari Wagner au fost uciși in Ucraina in timpul invaziei rusești a țarii, a spus președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, duminica. Liderul ucrainean spune ca gruparea lui Evgheni Prigojin a suferit „pierderi enorme”, mai ales in estul Ucrainei, acolo unde luptau „cele mai…

- Vladimir Putin ar fi stabilit inarmarea Garzii Naționale din Federația Rusa, pentru a stopa orice posibila incercare de rebeliune la adresa regimului sau. Masura a fost luata dupa incercarea șefului gruparii paramilitare Wagner - Evgheni Prigojin de a forța schimbarea lui Serghei Șoigu de la Ministerul…

- Presedintele Turciei, Recep Erdogan, le-a propus omologilor sai din Ucraina si Rusia, Volodimir Zelenski si Vladimir Putin, crearea unei comisii internationale pentru anchetarea circumstantelor distrugerii barajului Hidrocentralei Kahovka, liderul de la K