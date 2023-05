LIVE TEXT Război în Ucraina, 21 mai 2023 - Ucrainenii bombardează Mariupolul / Prigojin afirmă că a preluat tot Bahmutul Americanii au dat unda verde statelor care vor sa trimita avioane F-16 Kievului, Danemarca si Portugalia s-au anuntat dispuse sa antreneze piloti ucraineni pentru aceste aeronave. Nu se stie inca cine va si dona aparatele de zbor. Doar ca Moscova a reactionat deja amenintand Occidentul cu riscuri uriașe. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboi in timpul zilei de duminica, 21 mai 2023, pe masura ce apar.UPDATE 21 mai, ora 01.35: Situatia de la Bahmut, in analiza ISW Contraatacurile din ultimele zile de la Bahmut au eliminat foarte probabil… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

