- Cel putin trei persoane au fost ucise si alte sase au fost ranite in urma unui bombardament rusesc nocturn care a lovit un bloc de locuinte din Zaporojie, in sudul Ucrainei, au anuntat joi autoritatile locale, citate de The Kyiv Independent.

- Primarul municipiului Cluj-Napoca , Emil Boc, a transmis, vineri, un mesaj la un an de la inceperea razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei in care afirma ca Uniunea Europeana a greșit in 2014 pentru ca nu a avut o reacție dura cand Rusia a anexat Crimeea.

- Autoritațile ucrainene au anunțat la inceputul acestei saptamani ca anumite parți ale țarii vor consolida masurile de securitate inainte de aniversarea unui an de la invazia pe scara larga a Rusiei, The Kyiv Independent . Președintele Zelensky a avertizat la inceputul acestei luni ca Rusia ar putea…

- UPDATE 7:00 - Volodimir Zelenski a anunțat ca a semnat un decret prin care se implementeaza sanctiuni pentru 200 de persoane afiliate Rusiei.„Acesta este un alt pas constand in sanctiuni al statului nostru impotriva industriei nucleare a statului terorist. Prin decretul meu, am pus in aplicare decizia…

- Armata lui Putin și-a intensificat atacurile asupra Ucrainei. Rusia a lansat vineri 71 de rachete care au țintit obiective strategice din mai multe zone ale țarii. A fost vizata regiunea Zaporojie, dar sirele au sunat și la Kiev, Odesa, Liov, Dnipro și Vinița.Orașul Melitopol, ocupat de Rusia, a fost…

- „Vreau sa spun din nou asta: nu am inceput nicio ostilitate, incercam sa le punem capat. Aceste ostilitați au fost lansate de naționaliștii din Ucraina și de cei care i-au susținut, in 2014, cand a avut loc lovitura de stat. Totul a inceput cu asta, dupa care au urmat urmat evenimente din Crimeea și…

- Renumitul politolog american Ian Bremmer face o analiza in care estimeaza cine ar avea de caștigat dintr-un razboi prelungit, intre Rusia și Ucraina. Nu se intrevede un sfarșit pentru ceea ce pare sa devina un razboi de uzura. Ceea ce ridica intrebarea critica: cine are avantajul intr-un razboi prelungit,…

- Nu este exclus ca Rusia sa poata desfașura arme nucleare pe teritoriul belarus. Acest lucru ar schimba raportul de putere in zona și ar pune o presiune enorma asupra Poloniei, Lituaniei și Letoniei.