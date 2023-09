Schimbarile se produc in randul forțelor ruse in contextul avansului continuu al contraofensivei ucrainene, conform Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW). Forțele ruse iși adapteaza sistemele de comunicații și de razboi electronic pentru a face fața noilor provocari. Potrivit Centrului pentru Securitate și Tehnologie Emergenta, aceste imbunatațiri includ consolidarea comunicațiilor intre posturile de comanda și unitațile pe teren prin instalarea de cabluri și utilizarea comunicațiilor radio mai sigure. Armata rusa a mutat posturile cheie de comanda și cartierele generale in locații mai…